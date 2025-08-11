Строительство многопрофильной больницы в Балашихе идет с опережением графика

Монолитные конструкции многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино Балашихи выполнены на 95%, строителям осталось возвести три этажа третьего корпуса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Завершить этот этап планируется уже в сентябре, хотя по графику он должен был закончиться в октябре.

После окончания работ по монолиту строители перейдут к формированию «теплого контура», установке оконных конструкций, устройству фасадов, кровли и завершению каменной кладки. Параллельно ведутся работы по внутренним перегородкам и стяжкам полов.

«Мы стремимся к тому, чтобы в зиму уйти с полностью закрытым тёплым контуром, что позволит продолжать внутренние работы в комфортных условиях», — отметил руководитель проекта Игорь Веселов.

Строительство многопрофильной больницы стартовало в марте 2024 года в микрорайоне Ольгино в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новое учреждение будет рассчитано на 1123 койки. Здесь расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр.

Ввод объекта в эксплуатацию значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей Балашихи и юго-востока Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.