Стринги могут навредить: какое белье лучше выбирать женщинам

Стринги смотрятся красиво, но могут навредить. Тесная одежда приводит к нарушению оттока крови от половых органов, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

«Белье из синтетических материалов провоцирует раздражение, сухость и трение. А от трения нарушается целостность кожи и слизистых, в результате возрастает риск образования трещин», — добавила Соболева

Она уточнила, что лучше носить белье из натуральных тканей, которое полностью закрывает ягодицы.

Доктор подчеркнула, что это не запрет на ношение стрингов, а только рекомендация. Так, красивое кружевное белье и стринги можно надевать, но только на короткий промежуток времени.