Страшная правда: врач рассказала о причинах детских инсультов

Врач-эксперт сети клиник «Семейная», детский невролог Любовь Некрасова заявила, что инсульты встречаются в любом возрасте — даже на 28-й недели внутриутробной жизни и у новорожденных, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, среди основных факторов этого заболевания для ребенка — тяжелая недоношенность, травматичные роды и пороки сердца, а также заболевания сердца и генетические нарушения. В более старшем возрасте на первое место среди причин выходят заболевания крови и сердечно-сосудистой системы.

Для профилактики врач посоветовала родителям малышей обязательно проверять их на порок сердца, проводить необходимую терапию и вовремя обращаться к врачу при любых непонятных головных болях или проблемах с шеей.

Ранее инсульт нашли у десятилетней девочки в Подмосковье. Она была в ванной, когда внезапно пожаловалась на слабость в правой руке и ноге, у ребенка нарушилась речь. Ее доставили в клинический центр имени Л. М. Рошаля и провели МРТ.