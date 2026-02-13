Страховой эксперт: стоматология в ДМС часто является приманкой

Стоматологические услуги чаще всего запрашивают среди опций добровольного медицинского страхования (ДМС), но страховое покрытие в этой сфере оказывается куда проще и строже, чем предполагают работники: оно распространяется лишь на узкий круг процедур. О тонкостях подобного полиса рассказала руководитель отдела личного страхования брокерской компании Mains Галина Леонова, пишет Газета.ru .

По словам Леоновой, в типичном страховом пакете по стоматологии предусмотрены только базовые манипуляции в ограниченном ассортименте — и это часто шокирует пациентов прямо в кресле у специалиста.

Классический вариант охвата полисом — это терапия поверхностного кариеса и пломбирование зуба, если повреждение коронки не больше 50%. Такую степень разрушения всегда определяет доктор на первичном визите. Ключевой момент: анализ проводится исключительно по внешним признакам. В общий список обычно попадают устранение начального кариеса, установка пломб на основе светоотверждаемых композитов, местная анестезия, обследования (с рентгеном в том числе) и меры по уходу за полостью рта. Нередко сюда добавляют профессиональную гигиену (к примеру, процедуру Air Flow 1–2 раза в год). В некоторых полисах допускается эндодонтическое лечение в рамках установленных норм.

Главное правило в страховой стоматологии формулируется предельно ясно: любые повреждения коронковой части зуба свыше 50% не признаются страховым случаем.

«Дальше начинается зона протезирования. А протезирование почти никогда не входит в ДМС. К этой категории могут относиться и дополнительные материалы, которые используются при лечении зуба. Например, прокладки, которые используются при пломбировании. В ряде программ такие позиции тоже не покрываются», — пояснила специалист.

Корень разочарований один: сотрудник замечает упоминание «стоматология» в договоре, узнает о ней от отдела кадров или страховой фирмы, но пропускает описание исключений. Столкнувшись с фактами на приеме, он справедливо спрашивает: в чем смысл такой услуги? Это типичная нестыковка на страховом рынке.

Существует и еще одна причина обилия возмущений вокруг стоматологии в ДМС. Большинство застрахованных — это люди в возрасте 30–40 лет. А в этой возрастной категории проблемы с зубами обычно серьезнее, чем банальные кариозные пятна. Чаще требуется ортодонтия, реставрация, установка коронок или имплантов. То есть именно то, чего ДМС почти не предусматривает.

