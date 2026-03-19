Стоматологи Подмосковья рассказали, как выбрать детскую зубную пасту

Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта проходит в России с 16 по 22 марта. Специалисты НИКИ детства объяснили, на что обратить внимание при выборе зубной пасты для ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выбор зубной пасты для ребенка требует особого внимания. Яркая упаковка и вкус не гарантируют пользы. Неподходящее средство может не защитить от кариеса и даже вызвать раздражение слизистой. Основная задача детской пасты — профилактика кариеса и поддержка минерализации неокрепшей эмали.

«Безопасность здоровья ребенка начинается с мелочей, в том числе и с выбора средств гигиены», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалисты рекомендуют учитывать возраст ребенка и содержание фторидов. Для детей до 3 лет концентрация не должна превышать 1000 ppm, для детей старше 6 лет допустимый показатель — до 1450 ppm.

«При покупке зубной пасты для детей необходимо внимательно изучить ее состав. Средство должно отличаться низким содержанием фторидов, включать кальций для укрепления эмали и не содержать агрессивных компонентов вроде сульфатов. Такие показатели помогут обеспечить эффективную и безопасную гигиену», — пояснила заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Врачи напоминают, что консультация стоматолога поможет подобрать подходящее средство и сохранить здоровье детских зубов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.