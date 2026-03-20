Стоматологи Подмосковья объяснили, когда детям нужно ставить брекеты

Стоматологи НИКИ детства в Подмосковье рассказали о причинах неправильного прикуса у детей и о том, в каком возрасте применяют пластинки и брекеты. Рекомендации подготовили в рамках недели ответственного отношения к здоровью полости рта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неправильный прикус и нарушения положения зубов остаются одними из самых частых стоматологических проблем у детей. Их формирование начинается задолго до появления постоянных зубов. Основы правильного развития челюсти закладываются в младенчестве: грудное вскармливание стимулирует рост нижней челюсти, тогда как длительное кормление из бутылочки может привести к ее недоразвитию, нарушению прикуса и привычке дышать ртом.

Молочный прикус формируется к трем годам, а с пяти–семи лет начинается смена зубов. В этот период особенно важно контролировать рост челюстей и прорезывание постоянных зубов.

«Регулярные профилактические осмотры помогают вовремя выявить формирующийся неправильный прикус. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще и эффективнее проходит коррекция. Не стоит ждать, пока все постоянные зубы вырастут в неправильном положении», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, в раннем возрасте чаще используют съемные пластинки и другие аппараты. Они стимулируют или сдерживают рост челюстей и помогают корректировать положение отдельных зубов.

«Период смены зубов дети часто переносят тяжело: из-за шатающихся зубов им сложно жевать, может снижаться аппетит. Это временные трудности, и в это время важно продолжать наблюдение у ортодонта. Раннее лечение пластинками нередко позволяет избежать длительного ношения брекетов в подростковом возрасте», — пояснила заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Брекет-системы применяют в более старшем возрасте для выравнивания постоянных зубов и исправления прикуса. Специалисты отмечают, что регулярное наблюдение в период сменного прикуса помогает своевременно скорректировать нарушения и сохранить здоровье зубов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.