Стоматологи объяснили, как отбеливание зубов может навредить
Отбеливание может повысить чувствительность зубов и вызвать ожог десен. Перед процедурой врач должен оценить состояние полости рта, сообщает «Крымская газета».
Стоматолог Крымского республиканского стоматологического центра Елена Киржнер пояснила, что удаление налета возвращает зубам естественный цвет. Оттенок дентина зависит от генетики. Крупные абразивные частицы в пастах активнее снимают налет, но повышают риск повреждения тканей.
«Их не следует использовать постоянно дважды в день. Такие средства применяются курсами: например, вечером — паста с более крупными частицами, а утром — обычная паста с меньшей абразивностью», — рассказала Киржнер об отбеливающих пастах.
Домашние полоски обычно содержат небольшую концентрацию перекиси водорода, профессиональные средства — более высокую. Перекись может вызвать ожог десен. При световом и лазерном отбеливании врач защищает десны и активирует гель светом. Свет не гарантирует усиления результата, а интенсивное воздействие может нагреть ткани.
Заместитель главного врача центра Евгений Хвостик отметил, что отбеливание осветляет ткани зуба, но не большинство пломб, коронок и виниров. Процедуру не проводят при активном кариесе, воспалении или повреждении десен и слизистой, выраженной чувствительности. Врач также должен выяснить причину потемнения зубов.
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