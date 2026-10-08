Стоматологи объяснили, как отбеливание зубов может навредить

Отбеливание может повысить чувствительность зубов и вызвать ожог десен. Перед процедурой врач должен оценить состояние полости рта, сообщает «Крымская газета» .

Стоматолог Крымского республиканского стоматологического центра Елена Киржнер пояснила, что удаление налета возвращает зубам естественный цвет. Оттенок дентина зависит от генетики. Крупные абразивные частицы в пастах активнее снимают налет, но повышают риск повреждения тканей.

«Их не следует использовать постоянно дважды в день. Такие средства применяются курсами: например, вечером — паста с более крупными частицами, а утром — обычная паста с меньшей абразивностью», — рассказала Киржнер об отбеливающих пастах.

Домашние полоски обычно содержат небольшую концентрацию перекиси водорода, профессиональные средства — более высокую. Перекись может вызвать ожог десен. При световом и лазерном отбеливании врач защищает десны и активирует гель светом. Свет не гарантирует усиления результата, а интенсивное воздействие может нагреть ткани.

Заместитель главного врача центра Евгений Хвостик отметил, что отбеливание осветляет ткани зуба, но не большинство пломб, коронок и виниров. Процедуру не проводят при активном кариесе, воспалении или повреждении десен и слизистой, выраженной чувствительности. Врач также должен выяснить причину потемнения зубов.

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