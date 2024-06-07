Стоматолог-терапевт Голикова пояснила, чем опасен кариес у беременных

Будущие мамы редко задумываются над вопросом здоровья полости рта и оставляют посещение стоматолога «на потом». При этом кариес беременных напрямую влияет на здоровье зубов ребенка, рассказала РИАМО главный врач сети клиник DinStom, врач стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Анастасия Голикова.

Почти никто не задумывается о влиянии микробов полости рта мамы на здоровье и состояние зубов будущего ребенка, а ведь есть очень четкая взаимосвязь, доказанная научно и подтвержденная клинически.

«Исследователи подтверждают передачу пародонтопатогенных микробов через пуповину к плоду во внутриутробном периоде. То есть еще будучи в животе будущей мамы ребенок уже заражается стоматологическими заболеваниями», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что новорожденный попадает в мир совершенно «стерильным», у него нет никаких бактерий, малыш не имел контактов с внешним миром и раздражителями. При этом его родители пренебрегали стоматологическим лечением, гигиеной полости рта, значит бактериальный фон у них сильно выражен.

«Родители начинают целовать ребенка, подносить близко к нему лицо, тем самым способствуя воздушно-капельному или контактному пути передачи микробов, а в некоторых особо вопиющих случаях, замечено «облизывание» детской пустышки, упавшей у грудного ребенка. Только представьте, какое количество микробов достается такому малышу», — отметила Голикова.

Помимо осложнений для здоровья ребенка в целом, в определенной степени страдают и будущие его зубы. Внутриутробное инфицирование происходит на протяжении всей беременности, в том числе и во время того, как закладываются и формируются молочные и постоянные зубы. На этом фоне они прорезываются уже пораженные кариесом. Все это способствует развитию раннего детского кариеса и влечет за собой объемное стоматологическое лечение детей в совсем маленьком возрасте.

«Со стоматологической инфекцией также связаны заболевания ЛОР-органов у детей и хроническая субфебрильная температура, но, к сожалению, мало кто ассоциирует эти факты с состоянием зубов и десен. Стоматологи рекомендуют готовиться к беременности заранее, в том числе со стороны здоровья полости рта», — заключила специалист.