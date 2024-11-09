Стоматолог Рузин рассказал россиянам всю правду о процедуре реставрации зубов

Россияне могут улучшить свою улыбку не только с помощью брекетов, керамических виниров или отбеливания, но и с помощью реставрации зубов. О показаниях и противопоказаниях процедуры всю правду рассказал врач-стоматолог Иван Рузин, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, реставрация зубов является самой щадящей процедурой, так как не требует вмешательства в эмаль. С помощью послойного нанесения специальных материалов квалифицированный врач может придать зубам любую форму и цвет, что сделает улыбку уникальной.

«В моей практике реставрация зубов всегда идет без препарирования эмали, то есть без обточки. Этот способ является минимально инвазивным и не требует вмешательства в эмаль зуба», — пояснил стоматолог.

Реставрация зубов является тонкой ручной работой, которая подстраивается под каждого человека индивидуально. Качественную реставрацию не получится сделать быстро, хорошего результата можно добиться через кропотливый труд. Но при этом именно данный способ является самым быстрым и надежным способом улучшить улыбку. Все работы можно сделать за один-два полноценных приема.

Показаниями к реставрации зубов является небольшая стираемость передних зубов, промежутки между зубов, которые правильно называются диастемой или тремой, а также небольшой размер зубов, молодой возраст пациентов и наличие старых пломб, которые отличаются от цвета основных зубов, и кариес передних зубов. Все это можно поправить с помощью реставрации.

А вот проблемы с прикусом: скученность зубов или травматический прикус — это уже противопоказание к проведению данной процедуры. В таких случаях следует пройти ряд других процедур перед реставрацией. Зубы с удаленными нервами, а также несостоятельная гигиена полости рта тоже относят к противопоказаниям.