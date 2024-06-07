Стоматолог рассказала, вредны ли кислые продукты для зубной эмали

Бытует мнение, что кислые продукты могут навредить эмали зубов, особенно у детей. Действительно — кислоты нарушают прочность эмали, способствуя ее ослаблению, сообщила РИАМО врач-стоматолог общей практики сети клиник DinStom Анастасия Кулагина.

По словам эксперта, зубы состоят из нескольких структур, одна из которых — эмаль. Она покрывает зуб снаружи и выполняет защитную функцию. Эмаль ежедневно подвергается агрессивному воздействию патогенной микрофлоры и продуктов.

«Хоть эмаль и самая крепкая структура зуба, при неблагоприятных условиях она может разрушаться. Больше всего наша эмаль боится именно кислот. Кислоты нарушают прочность эмали, способствуя ее ослаблению», — заявила стоматолог.

По ее словам, употребление большого количества продуктов с высокой концентрацией кислоты может вызвать такую проблему, как кислотную эрозию эмали. Зубы станут более чувствительными, а толщина защитного слоя будет снижена.