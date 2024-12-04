Стоматолог рассказала, что делать с шатающимся имплантатом

Некоторые пациенты после установки зубных имплантатов сталкиваются с проблемой их шаткости. Врач-стоматолог Ольга Жидких рассказала, с чем связана подвижность имплантатов, что нужно делать в таком случае, сообщает aif.ru .

Одна из основных причин шаткости — ослабление крепления между коронкой и винтом имплантата. Винтовое крепление может ослабеть со временем, если не было установлено должным образом или из-за повышенных нагрузок, объяснила врач.

Также коронка может соединяться с имплантатом при помощи цемента, который со временем может рассасываться и вымываться, что также приводит к подвижности коронки.

В обоих случаях нужно немедленно обращаться к стоматологу-ортопеду. Врач определит причину шаткости, при необходимости сделает рентген, чтобы проверить целостность имплантата.

Процедура устранения проблемы шатания имплантата, как правило, достаточно простая. Стоматолог может восстановить крепление коронки методом перефиксации.

Если же вовремя не обратиться к врачу, могут возникнуть серьезные осложнения, требующие длительной реабилитации и дорогостоящего лечения. Например, длительное напряжение неподвижных частей имплантата может привести к воспалению мягких тканей.

Также медик советует людям с имплантатами регулярно ходить на осмотры, избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать правила гигиены.