Стоматолог рассказала, какие зубные щетки лучше брать в поездки на праздники

Собираясь в путешествие во время праздников, стоит подумать не только о нарядах и подарках, но и о гигиене рта. Использование правильной зубной щетки поддерживает свежесть дыхания и защищает зубы от развития бактерий. Об этом РИАМО рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Если вы привыкли к электрической щетке и в поездке не хотите отказываться от нее, то присмотритесь к дорожным вариантам, которые не занимают много места. Одни работают на батарейках, другие — на аккумуляторе. Убедитесь, что зарядное устройство совместимо с розетками в том месте, куда вы едите (если щетка работает от сети) и запаситесь сменными батарейками.

«Если вам предстоит недлительный путь и не будет возможности полноценно почистить зубы, то вариант с одноразовыми щетками — идеальное решение. Некоторые модели щеток пропитаны очищающим гелем, для их использования даже не нужна вода», — сказала Радько.

Чтобы избежать размножения бактерий в полости рта, одноразовые щетки используют только один раз. После чистки зубов их следует выбросить.

Вариант со складной щеткой особенно удобен в дальней поездке. Складной механизм позволяет хранить щетку даже в маленькой косметичке или небольшом отделе сумки. Щетинки спрятаны внутри ручки, что исключает проникновение извне бактерий и частиц пыли.

Для поддержания чистоты складной зубной щетки необходимо следить за плотностью закрывания механизма.

Также можно рассмотреть щетки в футляре. Футляр защищает щетину от загрязнений и помогает поддерживать чистоту щетки во время поездки. В некоторых футлярах есть вентиляционные отверстия, которые предотвращают скопление влаги и размножение бактерий.

«Если у вас обычная зубная щетка, то подберите под ее размер футляр и не беспокойтесь за проникновение на щетину бактерий. Выбирайте щетку исходя из длительности путешествия и условий, в которых вы будете находиться», — добавила стоматолог.