Стоматолог рассказала, что можно лечить с помощью элайнеров

Элайнеры используют для решения различных ортодонтических задач, таких как подготовка к протезированию, исправление скученности зубов на одной или обеих челюстях. Такое лечение требует гораздо меньших временных затрат, чем ношение брекетов. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Элайнеры применяются при многих состояниях зубов и челюстей, требующих медицинского вмешательства. Самое распространенное из них — это скученность зубов, когда зубы расположены слишком тесно, что ведет к проблемам с гигиеной и не отвечает требованиям эстетики. Еще быстрее элайнеры справляются с диастемой и тремами — промежутками между зубами. Как правило пациентов беспокоят редко стоящие зубы в зоне улыбки.

«Следующий признак, говорящий о необходимости ортодонтического лечения, — кривые зубы. Под этим термином понимают любое неправильное положение отдельных зубов относительно других — наклон, поворот вокруг оси или позиция вне ряда», — сказала Радько.

Прикус и непрорезавшиеся зубы

Кроме эстетических недостатков, элайнеры корректируют патологии окклюзии, такие как открытый прикус (отсутствие контакта между верхними и нижними зубами при смыкании челюстей), перекрестный прикус (неправильная позиция одной челюсти относительно другой, приводящая к перекрещиванию зубных рядов), дистальный или мезиальный типы прикуса — в первом случае верхняя челюсть чрезмерно выдвинута вперед по отношению к нижней, во втором — ситуация противоположная.

Более редко требуют коррекции ретенированные зубы (которые не прорезались и полностью или частично остаются под десной), проблемы с симметрией лица, вызванные асимметрией зубных рядов. Кроме того, в ситуации, когда только один зуб нуждается в коррекции положения, носить брекеты кажется нецелесообразным, а прозрачные элайнеры вернут его в нужное положение быстро и эффективно.

«Важно отметить, что лечение на элайнерах подразумевает тщательную диагностику, индивидуальное изготовление и строгий контроль со стороны специалиста», — добавила стоматолог.

По словам стоматолога, для лечения сложных задач, связанных с исправлением прикуса, элайнеры — отличный выбор, так как лечение досконально планируется еще до его начала и каждый шаг перемещает зубы в определенное, рассчитанное заранее положение. Элайнеры — это оптимальный способ пройти ортодонтическое лечение, в котором заложен этап ортогнатической хирургии (операции, меняющей конфигурацию челюстей). В таком случае ортодонт и хирург на подготовительном этапе согласовывают перемещение каждого зуба до мельчайших деталей.