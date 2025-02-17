Стоматолог рассказала, что лучше выбрать для выравнивания зубов

Ортодонтическое лечение сегодня — тренд, направленный на улучшение здоровья, внешности и качества жизни людей. Брекеты или элайнеры — это выбор, который делает каждый человек, решившийся на исправление прикуса. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Перед лечением с использованием элайнеров пациент видит результат своего будущего лечения еще до его начала: врач формирует сет-ап модель, на которой подробно демонстрируются все перемещения зубов, их объем и последовательность. Более того, точный срок лечения становится не ориентировочным, а вполне конкретным — каждый элайнер носится по 2 недели, а в сет-апе видно количество шагов, необходимых для достижения желаемого результата.

При лечении с использованием брекет-системы срок лечения зависит от множества факторов, в том числе от человеческих — срок лечения врач отмеряет в зависимости от своих навыков, опыта, темпа работы. Зачастую лечение с использованием брекет-системы затягивается на годы.

«Современные люди все чаще не привязываются к месту жительства, перемещаясь из страны в страну, предпочитая зимовать в более теплых странах и познавать мир не только в течение своего ежегодного отпуска. В случае, если для ортодонтического лечения выбирается брекет-система, лечение затягивается — на новом месте сложно найти нового ортодонта, который бы согласился лечить пациента с чужим оборудованием и планом лечения. Элайнеры же позволяют пациенту не ставить лечение на паузу: врач разрабатывает модель будущего результата с учетом образа жизни пациента, и в долгосрочные поездки выдается то количество элайнеров, которое необходимо», — сказала стоматолог.

Диета при ортодонтическом лечении требует определенных жертв от пациентов, выбравших брекеты — никаких твердых продуктов, никаких резких откусывающих движений. Элайнеры не ограничивают пациента в приеме пищи — нужно просто снять каппу с зубов, и наслаждаться любимыми яблоками и орехами без риска повредить аппаратуру.

«Гигиена при ношении брекет-системы требует особого внимания и временных затрат. Ершики, флоссы, монопучковые щетки, ирригаторы и пасты с индикатором налета появляются в косметичке пациента на годы, а время на чистку зубов увеличивается. При элайнерах межзубные промежутки более доступны для очистки, меньше сложностей с гигиеной, и, следовательно, меньше риска возникновения новых кариозных полостей за срок ортодонтического лечения», — добавила Радько.

Бытует заблуждение, что сложные клинические случаи неподвластны элайнерам, и пациенты с ортогнатической операцией в перспективе должны выбирать только брекеты в предоперационном периоде, но это не так.

«Например, при лечении есть возможность провести ревизию — т. е., выпустить дополнительное количество элайнеров для достижения любой цели после завершения основного кейса», — заключила эксперт.