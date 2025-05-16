Стоматолог предупредила россиян об опасности жестких щеток для зубов

«Клиновидный дефект представляет собой серьезную проблему, которая возникает по двум основным причинам. Первая связана с неправильной гигиеной полости рта, когда пациенты чрезмерно увлекаются уходом за зубами, используя слишком жесткие щетки, агрессивные пасты и порошки», — заявила врач.

Этот дефект является заболеванием, при котором истончается область шейки. А частая и интенсивная чистка приводит к повреждениям эмали зубов и десен.

Второй и основной причиной, по мнению ортодонта, является нарушение прикуса и неправильное распределение нагрузки на зубы. В таких случаях эмаль может повреждаться слишком близким расположением зубов друг к другу, а затем будет развиваться заболевание пародонта и рецессия десны.

Лечение такого клиновидного дефекта на начальной стадии будет с помощью реминерализирующей терапии, которая сможет остановить процесс дальнейшего ухудшения ситуации. Также Пикилиди рекомендовала сменить зубную щетку на более мягкую и использовать подходящие пасты.

При уже сформированном дефекте понадобится установка пломбы причем своевременно, так как при развитии заболевания впоследствии может стать необходима депульпация зуба.