Стоматолог пояснила, какие ополаскиватели могут повредить слизистую полости рта

Врач-стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, чем отличаются ополаскиватели для полости рта и какие средства опасны для слизистой, сообщает Узнай.ру .

По словам врача, одни ополаскиватели предназначены для гигиены полости рта и лишь освежают дыхание, другие же назначаются специально для лечения десен и слизистой оболочки полости рта.

Ополаскиватели с терапевтическим, то есть лечебным эффектом могут иметь достаточно агрессивный состав, в отличие от нейтральных, которые просто дополняют ежедневную гигиену.

«Некоторые виды ополаскивателей могут вызвать сухость слизистой. К ним преимущественно относятся те, что обладают антисептическим действием», — предупредила Пикилиди.

По ее словам, такие средства обычно назначают, если во рту есть воспалительный процесс, с целью подавления размножения микробов. Поэтому использовать эти ополаскиватели без назначения врача небезопасно.