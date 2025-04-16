Стоматолог Подмосковья провела обучающее занятие, посвященное профилактике кариеса

Врач-стоматолог детского отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) провела серию консультаций для маленьких пациентов, интегрировав в процесс интерактивное занятие, посвященное профилактике кариеса. Данный подход позволил не только выявить существующие проблемы с зубами, но и вооружить детей и их родителей знаниями и практическими навыками для поддержания здоровья полости рта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время консультаций я постаралась уделить особое внимание индивидуальным особенностям каждого ребенка, его возрасту и текущему состоянию зубов. Оценила гигиеническое состояние полости рта и выявила факторы риска развития кариеса. Пообщалась с родителями и предоставила им рекомендации по правильному выбору зубной пасты и щетки, а также по технике чистки зубов», — рассказала врач-стоматолог детской поликлиники № 3 МОЦОМД Светлана Быковская.

По словам врача, одной из главных задач было научить детей не бояться стоматолога и воспринимать посещение зубного врача как важную часть заботы о здоровье. Для этого она старалась создать дружелюбную и непринужденную атмосферу, чтобы дети чувствовали себя комфортно и расслабленно. Такой комплексный подход, объединяющий консультации, обучение и профилактику, позволяет значительно улучшить состояние здоровья полости рта у детей и сформировать у них правильные привычки на всю жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.