Стоматолог поделилась лайфхаками, как ребенку побороть страх перед стоматологом

Большинство детей очень боятся лечить зубы. Есть несколько лайфхаков, как помочь ребенку преодолеть этот страх, рассказала РИАМО детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева.

По ее словам, идеально, чтобы первый визит был не тогда, когда у ребенка уже болит. Пусть стоматолог не ассоциируется с болезнью. Также не стоит говорить слово «врач» при малыше. Нужно сказать: «Мы пойдем к стоматологу, чтобы посчитать твои зубки и почистить их».

«И желательно не заострять внимание на предстоящем визите, чтобы ребенок воспринимал это как что-то повседневное, обычное и естественное», — отметила специалист.

Не нужно говорить, что стоматолог ничего не будет делать на приеме, ведь это не так. Не нужно врать ребенку, это может подорвать доверие. Настраивайте его, что доктор посчитает зубы, проверит, насколько хорошо он их чистит, а также научит делать это правильно. Также ни в коем случае нельзя говорить, что зубы «посверлят».

«Родители! Стоматологи ничего не сверлят! Сверлят строители. Забудьте это слово! Представляете, что может нафантазировать ребенок?» — предостерегла детский стоматолог.

Запрет есть и на фразу: «Не бойся, больно не будет». Ребенок не должен знать, что у стоматолога может быть больно и нужно чего-то бояться.

Врач советует перед визитом поиграть дома в стоматолога: потренироваться открывать рот, посидеть в кресле, заходить в кабинет. Родители могут рассказать позитивные истории, как они бывали у стоматолога. Еще один лайфхак — подарки.

«Наши дети-пациенты всегда получают маленькие подарки! Это очень хорошая мотивация для малышей, уж поверьте. И самое главное, говорите ребенку, что вы всегда будете рядом с ним, когда ему понадобится ваше внимание», — заключила Кинева.