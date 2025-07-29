Стоматолог объяснил, почему россияне остаются без зубов

Кариес — коварное заболевание, которое может развиваться незаметно для человека, постепенно разрушая зубы до корней. Основными причинами потери зубов у россиян являются осложнения кариеса, об этом рассказал стоматолог-ортопед Александр Оганезов из клиники «Дантистофф», пишет Газета.ru .

Врач предупредил, что кариес часто развивается незаметно, но без своевременного лечения может полностью разрушить зуб до корня, что приведет к необходимости удаления и протезирования.

Помимо кариеса, зубы часто выпадают из-за пародонтита. Это хроническое воспаление десен ослабляет ткани вокруг зубов, что приводит к их расшатыванию и выпадению.

Оганезов также отметил, что лечение зубов у женщин старше 50 лет имеет определенные особенности. У таких пациенток часто наблюдается ослабление костной ткани, что делает имплантацию невозможной. В таких случаях рекомендуется использование съемных протезов.

Стоматолог пояснил, что зубы могут быть утрачены не только из-за болезней, но и в результате травм или естественного старения организма, когда защитный слой зубов становится тоньше, десны теряют упругость, а сами зубы хуже справляются с нагрузками и легче повреждаются.

Утрата даже одного зуба может вызвать серьезные последствия для всего рта. Соседние зубы начинают смещаться и портиться из-за неправильного распределения давления при жевании. Чтобы этого избежать, врач рекомендует своевременно устанавливать протезы, которые помогут сохранить здоровье всей системы зубов и челюсти.

Если у пациента поврежден только один зуб, врач советует рассмотреть вариант с установкой прочного защитного «колпачка» — коронки, которая восстановит форму зуба и предотвратит его дальнейшее разрушение. При незначительных повреждениях, таких как небольшой скол или трещина, можно использовать тонкую керамическую накладку — винир, которая крепится на переднюю часть зуба.

Когда не хватает пары зубов, можно использовать маленький съемный протез. Он крепится к соседним зубам и временно заполняет пробел — пока приживается имплант или если операция противопоказана. По словам Оганезова, материал для протеза выбирается с учетом особенностей пациента — состояния десен, количества оставшихся зубов и индивидуальной непереносимости компонентов. От выбранного материала зависит не только стоимость, но и удобство использования, внешний вид и срок службы зубного протеза.