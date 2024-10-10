Столичным хирургам удалось спасти мужчину с гигантской аневризмой брюшной аорты

Сосудистые хирурги Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат. Подобная патология встречается лишь в 10% случаев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом гигантской аневризмы брюшной аорты, размер которой составлял 1 тыс. кубических сантиметров», — сказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что мужчина обратился с жалобами на болевые ощущения в области грудины, в правом подреберье и пояснице. В ходе обследования выяснилось, что у него произошел разрыв аневризмы брюшной аорты — главного кровеносного сосуда, который обеспечивает кровоснабжение организма. Размер аневризмы был внушительным и достигал 1 тыс. куб. см, что можно сравнить с размером крупного граната.

По словам вице-мэра, пациенту срочно провели операцию по удалению гигантской аневризмы, которая сдавливала кишечник и находилась под почечными артериями. Эта редкая локализация сопровождалась высоким риском летального исхода.

Кроме того, у пациента образовалась обширная гематома в забрюшинном пространстве, которая могла повредить почки. Во время операции выяснилось, что работала только левая почка. Врачи смогли избежать значительной кровопотери, так как любое переливание крови создало бы дополнительную нагрузку.

Ракова добавила, что после операции пациент был переведен в реанимацию, где врачи проводили интенсивную терапию. На сегодняшний день мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

В Москве по новому стандарту экстренной помощи работают четыре флагманских центра — в ГКБ им. В. В. Вересаева, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, ММНКЦ им. С. П. Боткина и ГКБ № 15 им. О. М. Филатова. Сейчас продолжается создание еще двух флагманских центров — в ГКБ им. В. М. Буянова и ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. В результате все 20 взрослых многопрофильных стационаров города будут работать по новому стандарту экстренной медпомощи.

В Москве в соответствии с новым стандартом оказания экстренной медицинской помощи работают 4 флагманских центра, расположенных на базе ГКБ им. В. В. Вересаева, НИИ СП им. Склифосовского, ММНКЦ им. С. П. Боткина и ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.

Сегодня продолжается процесс создания еще 2 флагманских центров, которые будут функционировать на базе ГКБ им. В. М. Буянова и ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.