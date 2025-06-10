Стоит благодарить косметологов: как прошло преображение Плющенко

Аккредитованный хирург, дерматолог и звездный косметолог Марият Мухина заявила, что в кардинальном преображении фигуристка Евгения Плющенко во многом стоит благодарить косметологов, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Ему сделали эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица. Этот хирургический метод позволяет визуально приподнять брови и устранить провисание в области щек за счет натяжения кожи в волосистой части височной области, что ведет в целом к подтяжке лица и даже к уменьшению носогубных складок и улучшению общих контуров лица», — отметила эксперт.

По мнению хирурга, фигурист также прибегнул к блефаропластике, то есть скорректировал верхние и нижние веки. Изменения в форме глаз, более открытый глаз, отсутствие нависшего века помогают определить хирургическое вмешательство.

Также Мухина заметила изменения в области щек, возвращение жировых пакетов на свое место, что может свидетельствовать о применении префиллеров с биорепарацией. Эти препараты помогают справиться с излишним набуханием тканей, придают ухоженный вид губам и коже, что значительно улучшает общий вид мужской внешности.