Стевия и фруктоза: диетолог рассказала о сахарозаменителях

Врач-диетолог, сотрудник Института экспериментальной медицины, кандидат медицинских наук Наталья Надбитова заявила, что сегодня люди часто выбирают захарозаменители: они помогают сохранить удовольствие от лакомства и снизить потенциальный вред, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Один из самых распространенных вариантов — это стевия: натуральный подсластитель из листьев растения Stevia rebaudiana. Она отличается безопасностью, низкой калорийностью и положительным влиянием на уровень глюкозы.

Другой отличный вариант — это фруктоза: природный сахар, содержащийся во фруктах, меде, овощах и других продуктах. Содержание сахара в ней примерно в 1,2-1,8 выше, чем в обычном рафинаде.

Она быстро всасывается в кишечнике и не сразу повышает уровень глюкозы, но одновременно преобразуется в гликоген или жир в результате работы печени. Фруктозу не рекомендуют диабетикам.

