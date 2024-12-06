Стационарный корпус № 5 больницы Воскресенска работает с осени

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После капитального ремонта в рамках народной программы «Единой России» осенью 2024 года торжественно открыли стационарный корпус № 5 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области здесь отремонтировали фасад, кровлю, систему водоснабжения и отопления, проведена инженерная модернизация системы вентиляции, слаботочной сети, пожарной и палатной сигнализаций.

«Все отделения оснащены самым современным медицинским оборудованием, проведены современная телефонная и компьютерная сети, а стены детской игровой комнаты с любовью украсили художники Воскресенска, что создает благоприятную сказочную атмосферу и способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов», — рассказала депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поблагодарил медперсонал отделений и всех причастных к этому радостному событию.

«На этом не останавливаемся — перенимает эстафету и переходим в программу капитального ремонта терапевтического корпуса», — отметил Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.