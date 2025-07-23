Стартовал конкурсный отбор для участников премии «Подмосковный врач»

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского стартовали оценочные процедуры в рамках премии «Подмосковный врач». Сначала участникам предстоит пройти компьютерное тестирование, а затем решить практические и ситуационные задачи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основная задача профессиональной премии для врачей — поддержать медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают во благо жителей Подмосковья. Победители получат денежную премию в размере 300 тыс. рублей. К нам поступило 232 заявки от врачей, с сегодняшнего дня они начинают проходить оценочные испытания. Этот этап продлится до 31 августа», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оценивает кандидатов экспертная комиссия, в состав которой входят главные внештатные специалисты, научное сообщество и другие. Под каждую специальность разработаны оценочные средства — создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют оценить работу опытного специалиста. Подвести итоги премии планируется в декабре 2025 года. Решение вынесет экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Прием заявок от среднего медперсонала на участие в премии «Подмосковная медсестра/медбрат» и «Подмосковный фельдшер» продолжается. Он продлится до 15 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.

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