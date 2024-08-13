Становится вредным: россиянам объяснили, почему мед нельзя добавлять в чай

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему мед нельзя добавлять в горячий чай, и рассказала, как и в каких количествах правильно его употреблять, чтобы он не приносил вред организму, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Натуральный мед — действительно полезный продукт, содержащий в себе витамины, микро- и макроэлементы, а также ферменты. Тем не менее, в нем содержится большое количество сахара — фруктозы и сахарозы, предупредила эксперт.

По словам Соломатиной, когда организм использует фруктозу в качестве источника энергии, он не отправляет в мозг сигнал о насыщении. Это означает, что можно употребить чрезмерно большое количество пищи, включая тот же мед. Что касается сахара, то он особенно вредит людям, страдающим лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом. Однако и здоровому человеку сахар не пойдет на пользу, ведь он разрушает коллаген, заверила диетолог.

«Чтобы получить пользу и не нанести вред, здоровому человеку достаточно одной ложечки меда в день. Причем желательно его не просто есть, а рассасывать», — отметила врач.

По ее словам, мед нельзя добавлять в горячий чай, поскольку, помимо потери полезных свойств, он становится по-настоящему вредным из-за образования токсических соединений. Можно запивать лакомство теплым чаем.

Кроме того, эксперт утверждает, что польза меда преувеличена. При употреблении в небольших количествах он, действительно, может быть полезен, оказывая успокаивающее, разогревающее действия и улучшая кровообращение — особенно в период простуды.

Однако в больших количествах лакомство способно нанести вред здоровью, предостерегла Соломатина.