Стало изветсно, что пищевая пленка на тренировке не сжигает жир и вредит сердцу

Обертывание пищевой пленкой во время тренировки усиливает потоотделение, но не помогает убрать жир. Оно может вызвать перегрев и нагрузить сердце, сообщает «Крымская газета» .

Дипломированный тренер, нутрициолог Никита Игошев пояснил, что жир уходит только при дефиците калорий и физической активности. Пот не является жиром, поэтому пленка или термопояс дают лишь временную потерю воды.

При расщеплении жир превращается в углекислый газ и воду: большая часть выходит с дыханием, остальное — с мочой и потом. Обильное потоотделение не показывает скорость похудения. После тренировки вес может снизиться, но он вернется после восполнения жидкости.

Спортивный врач высшей категории, кандидат медицинских наук Нина Виноградова предупредила, что обертывание мешает коже отводить влагу и может вызвать аллергию. Перегрев учащает сердцебиение, повышает нагрузку на сосуды, почки и нервную систему.

Врачи советуют пить воду во время занятий. При обезвоживании кровь густеет, сердцу сложнее ее перекачивать, а риск тромбов и инсульта растет. Под пленкой также могут размножаться бактерии, вызывающие воспаления на коже.

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