Стало известно, сколько меда можно есть ежедневно

Безопасная дневная порция меда для взрослого человека составляет около 1-2 столовых ложек. При этом детям до 2 лет мед лучше вообще не давать, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Употребление меда в умеренных количествах является важным аспектом поддержания здорового образа жизни. Безопасная дневная доза меда для взрослого человека составляет около 1-2 столовых ложек, и важно быть внимательным к возможным аллергическим реакциям», — сказала Джутова.

Она добавила, что детям до 2 лет мед лучше вообще не давать. Их пищеварительный тракт еще не готов к усвоению такого продукта.

«Ежедневное потребление меда имеет свои нюансы. Хотя сырой мед может служить заменой другим видам сахара, важно помнить, что умеренность — ключ к сохранению здоровья. Потребление слишком большого количества меда может в конечном итоге привести к различным расстройствам и заболеваниям, связанным с пищеварением из-за высокого содержания сахара», — предупредила диетолог.

14 августа в народе отмечают Медовый спас. В праздник происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня по традиции освящают воду и мед.