Стало известно, получится ли узаконить деятельность целителей в Петербурге

Винни-Пух как-то замечал, что есть вещи, которые, «если есть, то их сразу нет». Это можно применить и к целителям в России — они существуют, но как бы не существуют. В Санкт-Петербурге нередко находились желающие заняться народной медициной, но даже суды не смогли им помочь, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В интернете можно встретить объявления о всевозможных конгрессах и мероприятиях, как, например, о конгрессе «Народная медицина в России». Здесь участников заманивали обещаниями дипломов и медалей за отзывы от пациентов, а также обучением получения разрешений на практику.

В 2001 году был издан приказ городского комитета по здравоохранению, касающийся деятельности целителей, но с конца 2000-х он утратил силу. Комитет подтвердил, что он больше не имеет полномочий для выдачи документов целителям, а в Росздравнадзоре пояснили, что народная медицина не входит в лицензируемые услуги, хотя и попадает под действие федерального закона.

«Некоторые из таких лекарей порой могут устанавливать на свои услуги довольно высокий ценник, так что по прибыли способны составить конкуренцию докторам в городских медучреждениях», — отметил депутат ЗакСа Дмитрий Павлов.

Информация о финансовых оборотах этого сектора отсутствует, и, по опросам, треть россиян совмещают официальную и народную медицину, а 6% полностью доверяются только народным целителям.