Стало известно, почему иностранцы повелись на тренд о пользе кефира

Проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова рассказала, что очень рада новому тренду на употребление кефира россиянами и иностранцами, сообщает «Царьград» .

«Наконец-то в тренде что-то полезное, а не очередной фастфуд», — заявила эксперт.

Врач отметила, что первая волна популярности русского напитка началась в начале весны в США. Тогда одно из исследований доказало полезность продукта в профилактике болезни Альцгеймера, оздоровлении микробиоты кишечника и уменьшении воспаления. Затем это начали проверять блогеры и восхищаться результатами.

Вторая волна популярности связана с видео о кефире, в котором его пьет президент РФ Владимир Путин. Стало известно, что в его кремлевском холодильнике хранится кефир от рязанского производителя, который затем активно начали скупать в магазинах русские и иностранцы.

По мнению онколога, кефир действительно помогает пищеварению, полезен при запорах, нормализует микрофлору. Но чтобы достичь лучшего результата, стоит выбирать продукт свежий, с коротким сроком хранения и без лишних добавок.