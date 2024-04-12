Стало известно об уникальном свойстве слез

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко отметила, что слезы содержат различные вещества, которые играют важную роль в увлажнении и защите глаз. Это слабосоленый физиологический раствор, обладающий антибактериальным и противовоспалительным эффектом.

Доктор объяснила, что слезы содержат множество компонентов, включая 150 видов липидов, 18 видов различных муцинов (гликопротеины) и около 500 видов белка. Один из таких белков, лизоцим, имеет защитные свойства и способен даже способствовать заживлению ран.

Однако длительный плач может привести к перерасходу слез и их дефициту, что отрицательно скажется на состоянии глаз. Когда человек плачет, слезы выделяются в большем количестве, так как слезные железы работают на повышенных оборотах.

«Если израсходовалось много слез, истощается слезная пленка и какое-то время не восстанавливается. От этого появляется сухость в глазах, ощущение инородного тела. Глаза краснеют, сосуды расширяются. Мы начинаем тереть глаза, от этого они краснеют еще больше», — пояснила Лещенко в эфире радио Sputnik.

Избыточное слезотечение также может вызвать раздражение кожи вокруг глаз. Поэтому важно поддерживать баланс слез и не допускать их перерасхода или недостатка, подчеркнула офтальмолог.