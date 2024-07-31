Стало известно об опасных последствиях фейсфитнеса

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская предостерегла от опасностей самостоятельного омоложения лица с помощью фейсфитнеса. По ее словам, неправильное применение таких методик в домашних условиях может привести к серьезным последствиям, сообщает pravda-nn.ru .

Как отметила эксперт, гимнастика и массаж лица могут быть эффективны на начальных стадиях возрастных изменений, но при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности строения лица. Такие упражнения подходят не всем. При несоблюдении этого условия визуальный эффект может быть незаметен.

«Если фейсфитнесом займется женщина с отечно-деформационным типом лица и выраженной степенью старения, видимых изменений не будет», — пояснила Рождественская.

Кроме того, хирург посоветовала критически относиться к информации о фейсфитнесе в социальных сетях. По ее словам, далеко не все методы, рекламируемые как омолаживающие, имеют научное обоснование или рекомендацию врачей. Напротив, некоторые из них могут принести вред, особенно при бесконтрольном применении.

Рождественская заключила, что гимнастика и самомассаж лица — это длительный и регулярный процесс, который не дает мгновенного результата.