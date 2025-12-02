Стало известно, кому в Подмосковье нужно обязательно пройти диспансеризацию

Врачи Московской области призвали местных жителей не игнорировать диспансеризацию, так как выявленная на ранней стадии болезнь или предрасположенность к ней увеличивает шанс на успешное лечение. Упущенное время может стоить жизни. Обязательно проходить диспансеризацию нужно каждые три года, а после 40 лет — ежегодно, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области .

Специалисты отметили, что многие люди откладывают поход в больницу, ожидая, что недомогание исчезнет само собой, но это опасное заблуждение. Любая болезнь лечится гораздо проще на начальном этапе.

Жителей Подмосковья призвали позаботиться как о собственном здоровье, так и о здоровье своих близких: родителей и бабушек с дедушками. В настоящее время в Подмосковье можно проходить диспансеризацию бесплатно. Эта процедура занимает немного времени, зато может предотвратить серьезные последствия.

Как пройти обследование

Чтобы пройти обследование, достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Диспансеризация доступна шесть дней в неделю — с понедельника по субботу.

В рамках обследования компетентные медики берут анализ крови пациента, проверяют уровень холестерина и глюкозы, а также проводят электрокардиограмму (ЭКГ), измеряют давление внутри глаза и проводят обследования на выявление онкологических заболеваний.

Записаться на диспансеризацию можно тремя способами: через сайт госуслуг, позвонив по номеру «122» или лично обратившись в поликлинику.

Когда проходить диспансеризацию

До 40 лет диспансеризация проводится один раз в три года. Пройти ее нужно в следующем возрасте: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35 и 39 лет. Людям старше 40 лет необходимо проходить диспансеризацию каждый год. Если возраст человека не входит в указанный список, можно пройти профилактический осмотр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

