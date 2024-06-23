Стало известно, кому противопоказан гипноз

Гипнолог Елизавета Чеснокова в эфире радио Sputnik рассказала, в каких случаях прибегать к гипнозу не следует, ведь он может привести к опасным последствиям.

Гипнотерапия помогает в лечении психических расстройств и различного рода зависимостей. Специалисты работают с подсознанием человека, вводя его в транс. Однако в некоторых обстоятельствах гипноз противопоказан.

К числу таких обстоятельств относится измененное состояние человека, включая алкогольное опьянение или нахождение под психоактивными химическими веществами.

Чеснокова отмечает, что эти вещества являются условно противопоказанными, так как во время сеанса гипноза у человека не должно быть скачков настроения. Из-за непредсказуемого состояния может плохо прогнозироваться направление сеанса и лечения.

По ее словам, каждому человеку подходит конкретная техника гипнотерапии. Во время сеанса все зависит от профессионализма специалиста.