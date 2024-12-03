Стало известно, какой график работы может продлить жизнь

Согласно исследованию, проведенному геронтологом и кардиологом Юрием Конева, люди, работающие по свободному графику, имеют тенденцию к более долгой жизни. Врач отметил, что большинство из них планируют свои дни и недели заранее, в то время как жесткий распорядок не соответствует естественным биоритмам организма, что может негативно сказываться на продолжительности жизни, сообщает NEWS.ru .

Конев подчеркнул, что те, кто свободнее в своем распорядке, находят больше возможностей для удовлетворения своих желаний, что также способствует улучшению качества жизни. Важно следовать своим внутренним часам, позволять себе просыпаться и ложиться спать по собственному желанию.

«Человек должен жить по принципу: проснулся, когда он хочет, лег спать, когда он хочет, делает то, что он хочет, и ест то, что он хочет», — отметил эксперт.

По мнению врача, единственными ограничениями должны быть возрастные факторы, тогда как возможность выбирать занятия и режим сна однозначно влияет на здоровье и долголетие.

В окончательном итоге, свобода выбора оказывается важной составляющей для долгой и полноценной жизни.