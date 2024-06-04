Стало известно, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу деревьев

При аллергии на пыльцу деревьев противопоказано употреблять очень многие привычные продукты, внешне не связанные с истинным аллергеном, сообщила РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Вместе с наступлением тепла начинается и сезон цветения трав, деревьев и кустарников, которые традиционно вызывают проблемы у аллергиков. Эти же растения как правило являются одними из самых распространенных в России. Основной вклад вносят деревья, такие как береза, сосна, дуб, тополь и лиственница — именно их можно чаще всего встретить в лесах, парках и на городских улицах.

По словам врача, большинство аллергенных растений объединяет один признак — анемофилия. Это означает, что при распространении пыльцы растение полагается исключительно на ветер. По этой причине их пыльца сухая и рассыпчатая, чтобы ветер мог пронести ее как можно дальше. Именно поэтому сезонную аллергию иногда называют «поллиноз», от английского pollen — пыльца. Это не означает, что опыляемые насекомыми растения безопаснее, просто для попадания аллергена в большинстве случаев нужен непосредственный контакт с растением.

«На одних деревьях неприятности не заканчиваются. Второй удар наносят перекрестные аллергены — это раздражители, имеющие схожее строение и состав. Этим свойством обладают очень многие привычные продукты, внешне не связанные с истинным аллергеном. Например, при аллергии на пыльцу деревьев противопоказано употреблять морковь, фундук, яблоки, персики, арахис, помидоры, картофель, киви, бананы и многие другие косточковые фрукты и ягоды», — сказала Станкевич.

Не стоит забывать и про пшеницу — она сама является не только перекрестным, но и истинным аллергеном, из-за которого аллергику нельзя хлебобулочные изделия, квас и пиво.