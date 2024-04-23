Стало известно, какие продукты могут «управлять генами»

Некоторые продукты питания не только являются источником питательных веществ, но и обладают терапевтическими свойствами, способными влиять на ДНК человека. Биолог-генетик, клинический психолог и нутрициолог Ирина Мальцева объяснила, как работает этот механизм.

По словам Мальцевой, некоторые продукты могут воздействовать на гены благодаря особым сигнальным путям, которые характерны для растений. Даже небольшое количество полезных веществ в этих продуктах в силах влиять на работу генов, которые, например, останавливают воспаление или рост онкологических клеток.

Эксперт пояснила, что такое эпигенетическое влияние означает, что определенные продукты питания могут «управлять» генами, ставя на определенном участке ДНК специальные «метки». Эти «метки», в свою очередь, уже влияют на работу генов. В результате гены могут либо блокировать выработку определенных белков, либо активировать ее.

«Некоторые злаки и орехи могут конкурировать со статинами — лекарственными препаратами, которые снижают уровень холестерина в организме при атеросклерозе», — сказала Мальцева в эфире радио Sputnik.

Кроме того, некоторые продукты питания могут помочь в профилактике и лечении различных воспалений. Различные овощи, ягоды и фрукты, содержащие фитонутриенты, могут снижать уровень воспаления. Ученые отмечают, что воспаление является универсальной причиной развития многих заболеваний, поэтому включение этих продуктов в рацион может помочь в поддержании здоровья.