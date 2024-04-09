Стало известно, какая операция помогает при недержании мочи

Врач-уролог, кандидат медицинских наук Ольга Нестерова рассказала о методах лечения недержания мочи. Она отметила, что, если консервативное лечение не приносит результата, пациенту придется пройти слинговую уретропексию, сообщает kp.ru .

Недержание мочи — это проблема, о которой не принято говорить открыто в обществе. Однако она встречается у многих людей, особенно у женщин, и может возникнуть по разным причинам, включая возрастные изменения и последствия родов.

Если у пациентки есть потенциал для самостоятельного восстановления, то врачи предлагают консервативное лечение, которое часто применяется у молодых женщин. Существует несколько вариантов соответствующего курса.

Один из них — упражнения для укрепления мышц тазового дна, известные как упражнения Кегеля. Однако самостоятельное выполнение этих упражнений не всегда эффективно, так как женщины могут не знать, какие именно мышцы нужно тренировать. Врач предупредила, что неправильное выполнение таких нагрузок может не только не привести к результату, но и ухудшить ситуацию.

Могут также помочь индивидуальные тренажеры для укрепления мышц тазового дна, которые можно использовать дома. Эти устройства специально разработаны для тренинга конкретных участков тела.

По словам Нестеровой, для борьбы с недержанием прибегают к физиотерапии, включая электромагнитную стимуляцию мышц тазового дна. Современные технологии включают использование программ виртуальной реальности, где электромагнитные датчики прикрепляются к нужным областям, а на экране отображается человечек, выполняющий определенные движения, которые требуют активации мышц тазового дна.

В некоторых случаях, особенно во время менопаузы, может потребоваться назначение местной эстроген-заместительной терапии, предупредила специалист.

Если же консервативное лечение не приносит результата, пациенту придется пройти слинговую уретропексию. При этой операции делается небольшой надрез, через который под уретру вводится субуретральный слинг. Восстановление занимает от двух до трех дней, а эффект пациентки отмечают уже сразу после процедуры.