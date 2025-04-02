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Стало известно как вовремя заметить РАС у ребенка

Количество детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) растет: сегодня каждый сотый ребенок сталкивается с этим диагнозом. Однако эксперты призывают не бояться, а действовать — ранняя помощь позволяет более 60% детей значительно улучшить развитие.

Раньше при слове «аутизм» многие лишь пожимали плечами, но сегодня проблема стала гораздо заметнее. Хотя РАС называют «чумой XXI века», важно помнить: аутизм не заразен, а своевременная реабилитация дает высокие шансы на адаптацию.

Что должно насторожить родителей?

В 3–4 месяца: нет реакции на людей и звуки.

К 7 месяцам: отсутствие эмоций и интереса к миру.

После года: ребенок не взаимодействует с родителями, не говорит, не подражает.

Специалисты советуют не ждать, что «всё наладится само», а сразу обращаться к врачам. Пройти бесплатный тест M-CHAT R/F можно здесь.

В России запущена программа «Сопровождение через всю жизнь» для ранней диагностики и поддержки людей с РАС. Главное — не упустить время.