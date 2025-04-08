Стало известно, как отличить непослушание ребенка от СДВГ

Как отметила эксперт, дети с таким диагнозом были всегда, но с 80-х годов прошлого столетия пациентам начали ставить «СДВГ». Позднее специалисты поняли механизмы недуга и появились лекарства, способные на 90% корректировать проблемное поведение ребенка при поступлении в школу. Тогда же в России начали разрабатывать методики медицинской помощи детям с СДВГ согласно мировому опыту.

На вопрос о том, как отличить простое упрямство и непослушание ребенка от диагноза, Емельянцева ответила, что СДВГ сопровождается неуместным, протестным и проблемным поведением детей. Они часто отказываются от выполнения требований, проявляют агрессию и нетерпеливость. В школьных условиях к таким ученикам учителя должны находить особый подход.

«Например, они могут встать и пойти по классу, залезть под парту. Ребенок может достать конфету и громко есть во время занятия, привлекая к себе внимание», — добавила эксперт.