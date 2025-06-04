Стало известно, как обезопасить себя от церкариоза в водоемах Подмосковья

С началом купального сезона в Подмосковье начали появляться случаи церкариоза или «зуда купальщика». Стало известно, как обезопасить себя на отдыхе у воды, сообщает 360.ru .

Во избежание неприятных случаев, жителям рекомендовали избегать купания в подозрительных водоемах и не пускать туда детей, так как у них заболевание проходит тяжелее. Водоемов с плавающими птицами и водорослями, густой растительность у берегов также стоит опасаться.

Для безопасного отдыха и купания подойдут проверенные водоемы с чистым песчаным дном без птиц и пресноводных моллюсков. Однако находиться в воде все равно следует не больше 10 минут, а после выхода из воды промывать кожу чистой водой и мылом.

Если паразиты все же попали в организм, специалисты советуют использовать успокаивающее мази, лосьоны и противовоспалительные крема. Самостоятельно зуд проходит в течение 10 дней, однако при появлении признаков кожных заболеваний стоит немедленно обратиться к врачу.