Стало известно, к какому врачу россияне ходили чаще всего в 2025 году

ЛОРы оказались наиболее востребованными докторами в России в 2025 году

В 2025 году жители РФ чаще всего обращались к докторам-отоларингологам, дерматовенерологам, терапевтам, неврологам и кардиологам, рассказали в пресс-службе многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника». Об этом сообщает Газета.ru .

Первое место по числу обращений заняли отоларингологи. На них пришлось 14,2% от общего количества посещений. На втором месте оказались терапевты (12,1%). На третьем — дерматовенерологи (10,9%). Четвертое место заняли кардиологи (10,3%). На пятой позиции оказались неврологи (10,1%). Похожая ситуация была и в 2024 году.

Значительно поменялся спрос исключительно на терапевтов. За год он увеличился на 1%.

Среди лабораторных исследований самыми популярными были базовые показатели состояния организма. Наиболее востребованными оказались клинический анализ крови (27,8%), АЛТ (14,3%), АСТ (14,2%), креатинин (13,4%) и С-реактивный белок (12,9%). Такой же набор анализов был популярен и годом ранее.

