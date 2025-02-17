Стало известно, к чему приведут эксперименты с изменением ДНК

81 год назад ученые подтвердили, что дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является носителем наследственной информации. Это открытие проливает свет на важность ДНК в формировании нашего организма: она определяет не только группу крови и внешний вид, но и предрасположенность к различным заболеваниям и интеллектуальные способности, сообщает «Вечерняя Москва».

Первым, кто открыл ДНК, стал швейцарский врач Фридрих Мишер в XIX веке, а окончательные доказательства ее роли предоставили Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон. Несмотря на то, что отличия в ДНК между людьми составляют всего 0,1%, именно эти различия отвечают за индивидуальные характеристики.

Современные ДНК-тесты позволяют исследовать особенности генома, что может быть полезно для диагностики заболеваний и определения рисков. Однако эксперты предостерегли, что результаты таких тестов могут быть ненадежны.

Мутации в структуре ДНК могут вызывать серьезные болезни, и хотя некоторые из них можно было бы устранять с помощью генной инженерии, эта практика сопряжена с рисками, так как новая мутация может появиться в непредсказуемом месте.

С начала 2010-х годов стало возможным редактирование соматических клеток у взрослых — метод генной терапии, который открывает новые горизонты в лечении наследственных болезней. Например, Виктория Грей из Миссисипи сумела вылечиться от серповидноклеточной анемии благодаря инновационным методам. Кроме того, генные изменения применяются и в сельском хозяйстве.

«Чтобы сделать помидоры более устойчивыми к вредителям, в генетический материал овоща добавляют ген скорпиона. Он токсичен для насекомых, защищает растение от тли, моли», — добавила Регина Гурина, доцент Аграрно-технологического института РУДН.