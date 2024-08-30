Стало известно, грозит ли России смертельно опасный лошадиный энцефалит

Иммунолог Крючков: вспышки смертельного лошадиного энцефалита в РФ не будет

Федеральные и местные власти США ввели карантинные меры в нескольких городах штата Массачусетс на фоне вспышки редкого, но смертельно опасного вирусного заболевания — лошадиного энцефалита. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, грозит ли распространение этого заболевания России, сообщает Общественное Телевидение России .

Как сообщают американские СМИ, от инфекции уже скончался 41-летний житель соседнего штата Нью-Гэмпшир. У мужчины не было выявлено сопутствующих заболеваний, он умер через неделю после госпитализации с симптомами поражения центральной нервной системы.

Последний случай заражения человека лошадиным энцефалитом в Нью-Гэмпшире был зарегистрирован в 2014 году, тогда вирус подхватили трое, двое из них скончались.

По словам Крючкова, переносчиками возбудителя этого заболевания являются определенные виды комаров, которые преимущественно обитают на восточном побережье США, в Мексиканском заливе и Карибском бассейне.

Поэтому, отметил специалист, Россия и другие страны, находящиеся за пределами указанных регионов, не подвержены риску распространения данной инфекции.