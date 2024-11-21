Стало известно, что делать родителям, если ребенок увлекся вейпингом

21 ноября отмечается Международный день отказа от курения. В прошлом Россия входила в число стран с самым высоким уровнем табакокурения: в конце ХХ века 80% мужчин и 30-40% женщин были курильщиками. Даже в 1980-х годах курение было нормой среди учителей в школах. Сегодня многие вместо сигарет выбирают вейпы и другие альтернативные устройства для доставки никотина. Психолог Екатерина Маденко рассказала, что семья играет важную роль в формировании здоровых привычек у подростков, сообщает «МИР 24» .

«Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, когда ваш ребенок увлекается вейпингом, важно не паниковать, а постараться разобраться в причинах этого поведения и действовать грамотно», — рассказала эксперт.

Если ребенок увлекается вейпингом, стоит начать с открытого разговора, чтобы понять его мотивацию. Следующий шаг — обсудить вред вейпинга для здоровья, подкрепляя информацию визуальными примерами.

Родители могут помочь, проводя совместные активности, поддерживая увлечения детей и обучая их техникам релаксации. Замена вредной привычки на полезную также может быть эффективной. Например, можно жевать безсахарную жвачку, пить воду, есть фрукты или заниматься спортом.

Если самостоятельные попытки не приносят результатов, возможно, потребуется профессиональная помощь для понимания глубинных причин поведения подростка.

Также депутат Екатерина Раззакова отметила, что существуют законопроекты по борьбе с вейпингом, направленные на ограничение его рекламы и продаж. Она подчеркнула, что вейпы и электронные сигареты могут нанести серьезный вред здоровью, особенно молодежи.