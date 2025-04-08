Стало известно, что 80% россиян в возрасте 25-40 лет имеют обиды на родителей

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам и прорабатывать детские травмы, в том числе свои обиды на матерей, сообщает RuNews24.ru .

Как отметил эксперт, около 80% граждан имеют обиды на родных матерей. За последние 30 лет в стране резко изменился стой, требования и жизненные установки.

«Грубо говоря, людей в возрасте от 25 до 50 лет воспитывали также, как и воспитывались их родители. Наши мамы прививали через авторитарное воспитание установки Советского Союза. Они готовили нас к тому, чтобы жить в советском Союзе, а не в России», — добавил Лунюшкин.

По мнению психолога, раньше люди воспитывали своих детей по примеру своих родителей, другого примера у них не было, а методы были жестче.

Однако в последние 20 лет с появлением интернета и свободной информации о воспитании детей у россиян сформировалось новое представление о воспитании, после чего они начинают сравнивать себя со своими родителями. Многие взрослые россияне начинают признавать, что детство могло быть мягче и совершенно другим.

Согласно наблюдениям психолога, около 50% россиян в возрасте 40-50 лет имеют обиды на родителей, среди людей 25-40 лет — около 80%. Специалист отметил, что эти обиды согласно современным мерам воспитания совершенно нормальны.