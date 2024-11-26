Стала известна структура заболеваемости диабетом в России

По итогам прошлого года в России прирост выявленных случаев сахарного диабета составил более 230 тыс. человек. Страховой Дом ВСК назвал наиболее распространенные типы диабетом и выявил самую уязвимую группу.

В этом году каждое 21-е обращение по полису ДМС было связано с диагностикой сахарного диабета. Преимущественно в группе риска женщины, на них пришлось порядка 55% обращений. В среднем пациенты с сахарным диабетом обращаются за помощью минимум 2-3 раза в течение года.

Чаще всего от данного недуга страдают пожилые люди — почти четверть обращений приходится на пациентов 61-70 лет, 22% — на категорию 70+. При этом число пациентов среднего возраста также растет. На детей и молодежь приходится не более 0,5% обращений.

По оценкам Цифровой клиники ВСК, примерно 74% пациентов с диагнозом «диабет» страдают от инсулиннезависимых форм недуга. Среди них 34% случаев протекает без осложнений. Самыми распространенными осложнениями заболевания являются полинейропатия (3,7%), поражение сосудов почек и глаз (по 0,2%).

При инсулинзависимых формах диабета без осложнений протекает только 0,5% клинических случаев.