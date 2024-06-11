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Стал известен режим работы МОККВД в День России

12 июня 2024 года филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать в особом режиме. В консультативно-диагностических отделениях прием пациентов вестись не будет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Плановые осмотры и консультации в праздничный день не проводятся. Стационарные отделения продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме. Пациенты, находящиеся на лечении в стационарах получат необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«В праздничный день режим работы медицинского учреждения изменен. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и планируйте визиты к врачу, учитывая информацию на памятке», — предупреждает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

В случае необходимости срочной медицинской помощи следует вызвать скорую помощь по телефону 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.