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Стал известен график выездов мобильного ФАПа в Балашихе в ноябре

Опубликован график выездов мобильного ФАПа в Балашихе для проведения вакцинации от гриппа в ноябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МФЦ г. о. Балашиха: 14.11 — 16.11.2024; ж/д станция Заря: 21.11 — 23.11.2024, ж/д станция Салтыковская: 18.11 — 20.11.2024; ж/д станция Никольская: 11.11 — 13.11.2024; ж/д станция Железнодорожная: 04.11.2024 — нерабочий праздничный день, 05.11 — 06.11.2024, 30.11.2024; ж/д станция Кучино: 01.11 — 02.11.2024, 25.11 — 27.11.2024; ж/д станция Ольгино: 07.11 — 09.11.2024; мкр. Сакраменто: 28.11.2024; мкр. Купавна: 29.11.2024.

Время — с 09:00 до 14:00. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.