Стал известен график выезда мобильного флюорографа в Раменский округ на ноябрь
Фото - © Раменский медиацентр
Раменская больница опубликовала график выезда мобильного флюорографа в социальных сетях на ноябрь 2024 года. Запись на прием организована через участкового терапевта по месту жительства и проводится заранее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мобильная бригада врачей посетит населенные пункты Раменского округа по следующему графику:
Заворовский ФАП — 11 ноября
- Сафоновская амбулатория — 12 ноября;
- Софьинская амбулатория — 18 ноября;
- Никоновская амбулатория — 19 ноября;
- Быковская амбулатория — 20 ноября;
- Кратовская амбулатория — 21 ноября;
- Родниковская амбулатория — 22 ноября;
- Верхне-Мячковский ФАП — 25 ноября;
- Салтыковский ФАП — 26 ноября.
«Доступность медицины — ключевой момент, который учитывается в нашей работе», — отмечают сотрудники Раменской больницы.
Терапевтический процесс направлен на раннюю диагностику заболеваний легких, таких как туберкулез, рак и сердечные заболевания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.