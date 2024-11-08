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Стал известен график выезда мобильного флюорографа в Раменский округ на ноябрь

Раменская больница опубликовала график выезда мобильного флюорографа в социальных сетях на ноябрь 2024 года. Запись на прием организована через участкового терапевта по месту жительства и проводится заранее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильная бригада врачей посетит населенные пункты Раменского округа по следующему графику:

Заворовский ФАП — 11 ноября

Сафоновская амбулатория — 12 ноября;

Софьинская амбулатория — 18 ноября;

Никоновская амбулатория — 19 ноября;

Быковская амбулатория — 20 ноября;

Кратовская амбулатория — 21 ноября;

Родниковская амбулатория — 22 ноября;

Верхне-Мячковский ФАП — 25 ноября;

Салтыковский ФАП — 26 ноября.

«Доступность медицины — ключевой момент, который учитывается в нашей работе», — отмечают сотрудники Раменской больницы.

Терапевтический процесс направлен на раннюю диагностику заболеваний легких, таких как туберкулез, рак и сердечные заболевания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.