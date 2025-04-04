Стал известен график работы мобильного ФАПа в Щелкове

В деревнях городского округа Щелково регулярно работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт, на базе которого жители могут пройти различные медицинские процедуры. Жителям доступны диспансеризация, профилактический осмотр, лабораторные исследования, ЭКГ, вакцинация. Также ФАП можно посетить в случае заболевания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Передвижной комплекс оснащен медицинским оборудованием, позволяющим на месте выполнять ряд медицинских исследований и процедур — аппаратом ЭКГ, портативным анализатором крови, и другим оборудованием. Каждый желающий может пройти диспансеризацию», — рассказала заместитель главного врача Щелковской больницы Ирина Бурлакова.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Всю необходимую информацию уточняйте по телефону 8 (977) 189-14-56.

В апреле ФАП будет работать по следующему графику:

д. Старопареево — 7 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Аксеново — 8 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Маврино — 9 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Костыши — 10 апреля, с 9:00 до 11:00;

д. Горбуны — 10 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Головино — 11 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Булаково — 14 апреля, с 9:00 до 11:00;

д. Б. Петрищи — 14 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Новопареево — 15 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Старопареево — 16 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Маврино — 17 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Еремино — 18 апреля, с 9:00 до 11:00;

д. Рязанцы — 18 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Хлепетово — 21 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Старопареево — 22 апреля, с 9:00 до 11:00;

д. Машино — 22 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Мосальское — 23 апреля, с 9:00 до 11:00 и с 11:20 до 13:00;

д. Еремино — 24 апреля, с 9:00 до 11:30;

д. Рязанцы — 24 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Горбуны — 25 апреля, с 9:00 до 11:30;

д. Костыши — 25 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Б. Петрищи — 28 апреля, с 9:00 до 11:30;

д. Булаково — 28 апреля, с 11:20 до 13:00;

д. Могутово — 29 апреля, с 9:00 до 13:00;

д. Новопареево — 30 апреля, с 9:00 до 13:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.